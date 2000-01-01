Прайс-лист
Бетон на гравийном щебне
|Класс (Марка)
|Цена
|В 30 (М400)
|3160 руб.
|В 25 (М350)
|3000 руб.
|В 22.5 (М300)
|2960 руб.
|В 20 (М250)
|2870 руб.
|В 15 (М200)
|2760 руб.
|В 12.5 (М150)
|2510 руб.
|В 10 (М150)
|2420 руб.
|В 7.5 (М100)
|2360 руб.
Бетон на гранитном щебне
|Класс (Марка)
|Цена
|В 40 (М500)
|3970 руб.
|В 35 (М450)
|3770 руб.
|В 30 (М400)
|3580 руб.
|В 25 (М350)
|3470 руб.
|В 22.5 (М300)
|3320 руб.
|В 20 (М250)
|3220 руб.
|В 15 (М200)
|3070 руб.
|В 12.5 (М150)
|2970 руб.
|В 10 (М150)
|2870 руб.
|В 7.5 (М100)
|2560 руб.
Цементно-песчаный раствор
|Класс (Марка)
|Цена
|(M100)
|2251 руб.
Тощий бетон
|Класс (Марка)
|Цена
|B 12,5 (М200)
|3400 руб.
|B 10 (М150)
|3300 руб.
|B 7,5 (М100)
|3050 руб.
Мостовой бетон
|Класс (Марка)
|Цена
|B 40 (M550)
|5139 руб.
|B 40 (M500)
|4818 руб.
|B 35 (M450)
|4617 руб.
|B 30 (M400)
|4414 руб.
|B 25 (M350)
|4266 руб.
Керамзитобетон БСЛ
|Класс (Марка)
|Цена
|B 12,5 (М200)
|3363 руб.
|B 7,5 (М100)
|3065 руб.
|B 15 (М250)
|3568 руб.
|B 10 (М150)
|3266 руб.
Сухая смесь
|Класс (Марка)
|Цена
|(M200)
|2671 руб.
|(M150)
|2568 руб.
|(M100)
|2509 руб.
ПМД (Противоморозные добавки)
|Класс (Марка)
|Цена
|(до -20 С)
|200 руб.
|(до -10 С)
|150 руб.
|(до -5С)
|100 руб.
Аренда автобетононасоса
|Длина стрелы
|Цена
|Автобетононасос 24 м PUTZMEISTER M 24-4
|14000 руб.
|Автобетононасос 28 м PUTZMEISTER M 28-4
|16000 руб.
|Автобетононасос 32 м PUTZMEISTER M 32-4
|17000 руб.
|Автобетононасос 36 м PUTZMEISTER M 36-4
|17000 руб.
|Автобетононасос 42 м PUTZMEISTER M 42-5
|19000 руб.
|Автобетононасос 46 м PUTZMEISTER M 46-50
|22000 руб.
|Автобетононасос 52 м PUTZMEISTER M 52-5
|25000 руб.
|Автобетононасос 56 м PUTZMEISTER M 56-6
|28000 руб.
|Автобетононасос 62 м PUTZMEISTER M 62-6
|30000 руб.
Преимущества покупки бетона у компании «Веко Бетон»
Основным и немаловажным преимуществом работы с компанией Веко Бетон является гарантия качества нашей продукции. Никакой подмены марки и недовеса, что часто встречается у других поставщиков. При заказе бетонных растворов и смесей в компании «Веко Бетон» Вы всегда можете быть уверены, что получите товар указанной Вами марки и в указанном в заказе количестве. В процессе производства и после его завершения уровень качества продукции неоднократно проверяется на соблюдение ГОСТам.
Одно из главных направлений деятельности компании Веко Бетон - продажа бетона в Москве и Московской области. В нашем каталоге представлено множество марок бетона для самостоятельного выбора по указанным параметрам и характеристикам, благодаря этому мы предлагаем широкий ассортимент данной продукции, способный удовлетворить любые потребности. Также в нашем каталоге можно узнать ориентировочные цены на указанный товар.
Если у Вас есть сложности в процессе выбор, наши отзывчивые и опытные в данной области специалисты всегда помогут Вам, предоставят профессиональную консультацию по нужным материалам (например, выбор оптимальной марки и степени морозоустойчивости или водонепроницаемости бетона, в зависимости от типа фундамента и грунта) и ответят на все волнующие Вас вопросы.
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Более 10 000 реализованных объектов.
С 2014 года мы накопили большой опыт работы и планируем стать отдельным испытательным центром вне основной организации, чтобы осуществлять более широкий спектр испытаний уже с выездом на объекты Москвы и Московской области.