Почему купить бетон стоит именно у нас?

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Прайс-лист

Бетон на гравийном щебне
Класс (Марка) Цена
В 30 (М400) 3160 руб.
В 25 (М350) 3000 руб.
В 22.5 (М300) 2960 руб.
В 20 (М250) 2870 руб.
В 15 (М200) 2760 руб.
В 12.5 (М150) 2510 руб.
В 10 (М150) 2420 руб.
В 7.5 (М100) 2360 руб.
Бетон на гранитном щебне
Класс (Марка) Цена
В 40 (М500) 3970 руб.
В 35 (М450) 3770 руб.
В 30 (М400) 3580 руб.
В 25 (М350) 3470 руб.
В 22.5 (М300) 3320 руб.
В 20 (М250) 3220 руб.
В 15 (М200) 3070 руб.
В 12.5 (М150) 2970 руб.
В 10 (М150) 2870 руб.
В 7.5 (М100) 2560 руб.
Цементно-песчаный раствор
Класс (Марка) Цена
(M100) 2251 руб.
Тощий бетон
Класс (Марка) Цена
B 12,5 (М200) 3400 руб.
B 10 (М150) 3300 руб.
B 7,5 (М100) 3050 руб.
Мостовой бетон
Класс (Марка) Цена
B 40 (M550) 5139 руб.
B 40 (M500) 4818 руб.
B 35 (M450) 4617 руб.
B 30 (M400) 4414 руб.
B 25 (M350) 4266 руб.
Керамзитобетон БСЛ
Класс (Марка) Цена
B 12,5 (М200) 3363 руб.
B 7,5 (М100) 3065 руб.
B 15 (М250) 3568 руб.
B 10 (М150) 3266 руб.
Сухая смесь
Класс (Марка) Цена
(M200) 2671 руб.
(M150) 2568 руб.
(M100) 2509 руб.
ПМД (Противоморозные добавки)
Класс (Марка) Цена
(до -20 С) 200 руб.
(до -10 С) 150 руб.
(до -5С) 100 руб.
Аренда автобетононасоса
Длина стрелы Цена
Автобетононасос 24 м PUTZMEISTER M 24-4 14000 руб.
Автобетононасос 28 м PUTZMEISTER M 28-4 16000 руб.
Автобетононасос 32 м PUTZMEISTER M 32-4 17000 руб.
Автобетононасос 36 м PUTZMEISTER M 36-4 17000 руб.
Автобетононасос 42 м PUTZMEISTER M 42-5 19000 руб.
Автобетононасос 46 м PUTZMEISTER M 46-50 22000 руб.
Автобетононасос 52 м PUTZMEISTER M 52-5 25000 руб.
Автобетононасос 56 м PUTZMEISTER M 56-6 28000 руб.
Автобетононасос 62 м PUTZMEISTER M 62-6 30000 руб.
Все цены

Преимущества покупки бетона у компании «Веко Бетон»

Основным и немаловажным преимуществом работы с компанией Веко Бетон является гарантия качества нашей продукции. Никакой подмены марки и недовеса, что часто встречается у других поставщиков. При заказе бетонных растворов и смесей в компании «Веко Бетон» Вы всегда можете быть уверены, что получите товар указанной Вами марки и в указанном в заказе количестве. В процессе производства и после его завершения уровень качества продукции неоднократно проверяется на соблюдение ГОСТам.

Одно из главных направлений деятельности компании Веко Бетон - продажа бетона в Москве и Московской области. В нашем каталоге представлено множество марок бетона для самостоятельного выбора по указанным параметрам и характеристикам, благодаря этому мы предлагаем широкий ассортимент данной продукции, способный удовлетворить любые потребности. Также в нашем каталоге можно узнать ориентировочные цены на указанный товар.

Если у Вас есть сложности в процессе выбор, наши отзывчивые и опытные в данной области специалисты всегда помогут Вам, предоставят профессиональную консультацию по нужным материалам (например, выбор оптимальной марки и степени морозоустойчивости или водонепроницаемости бетона, в зависимости от типа фундамента и грунта) и ответят на все волнующие Вас вопросы.

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Нам доверяют

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О заводах


  • ПРОИЗВОДСТВО

  • СЕРТИФИКАТЫ

  • ЛАБОРАТОРИЯ
Бетонный завод в Дмитрове
Бетонный завод в Балашихе
Бетонный завод в Звенигороде
Бетонный завод в Ступино
Бетонный завод в Троицке
Бетонный завод в Раменском районе
Опыт работы с 2011 года.
Более 10 000 реализованных объектов.
49 человек в штате. Все имеют высшее техническое образование.
5 заводов позволяют оперативно осуществлять доставку. Среднее время по ЛО - 3 часа.
Лаборатория укомплектована всем необходимым оборудованием.
С 2014 года мы накопили большой опыт работы и планируем стать отдельным испытательным центром вне основной организации, чтобы осуществлять более широкий спектр испытаний уже с выездом на объекты Москвы и Московской области.

Какая схема работы при покупке раствора бетона?

Купить готовый бетон высокого качества в Москве или Московской области с доставкой стало предельно просто. Все, что Вам нужно - связаться со специалистом компании «Веко Бетон» по телефону или оставить заявку на сайте.

За годы успешной работы в направлении поставки стройматериалов, мы смогли детально до мелочей выяснить потребности наших клиентов. Чтобы доставка бетона была максимально быстрой и удобной, у компании Веко бетон существуют различные варианты оплаты и доставки продукции. Если же готовые схемы сотрудничества Вам не подходят, наша компания всегда готова пойти навстречу и подобрать индивидуальное решение, которое будет подходить Вашим материальным возможностям и пожеланиям.

Собственный автопарк спецтехники и отлично слаженная работа команды компании «Веко Бетон» и соответствие договоренностям с заказчиком позволяет сделать процесс доставки бетона быстрым и комфортным. Поэтому при сотрудничестве с нами исключаются задержки по срокам доставки. Наша компания избавит Вам от сложностей с документальной частью, так как наш бухгалтер заранее подготовит все первичные документы. Получая товар, Вы также получаете все необходимые сертификаты, подтверждающие качество.

Коллектив наших квалифицированных специалистов с радостью поможет Вам облегчить строительные работы, возвести надежные стены и заложить крепкий фундамент. Компания «Веко Бетон» отлично подходит Вам, если понадобилось быстро и удобно купить бетон высокого качества по оптимальной стоимости и без лишних сложностей.

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Связь с нами

Время работы офиса с 10.00 до 19.00
Прием заказов: Круглосуточно

Отдел продаж с завода

  • г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6, офис 8, 15 этаж
  • 8(800)350-94-73 По России бесплатно
  • info@veko-beton.ru